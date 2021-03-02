Ajdar kimdir? Popstar Ajdar nasıl meşhur oldu, gerçek adı ne?

Ajdar kimdir? Popstar Ajdar nasıl meşhur oldu, gerçek adı ne?

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Ajdar hakkında yaptığı paylaşım sorası Ajdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ajdar kimdir? Popstar Ajdar kaç yaşında, nasıl meşhur oldu?

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çağlayan yaptığı paylaşımda, 'Gör Beni' adlı YouTube programına davet etmek için Ajdar'ı aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Euro istediğini söyledi.

Gazeteci Armağan Çağlayan, Twitter hesabından Ajdar için ''Gününüzü şenlendireyim mi? ‘Gör Beni’de konuk etmek için Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi. :)'' şeklinde açıklama yaptı.

Ajdar’ın 1 Milyon Euro istemesi sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, ''Ajdar kim, nasıl meşhur oldu, gerçek adı ne?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Ajdar kimdir, gerçek adı ne? Popstar Ajdar kaç yaşında, nasıl meşhur oldu? İşte Ajdar hakkında merak edilenler..

AJDAR KİMDİR?

10 Şubat 1973 tarihinde Mardin’de dünyaya gelen Türk şarkıcı ve besteci Ajdar’ın gerçek adı Mehmet Anık’tır. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır.

2007 yılında Alihan tarafindan darp edilen Ajdar, Tatlı Hayat ve Neredesin Firuze yapımlarında rol almıştır.

Flash TV’de bir yetenek yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.

‘Çikita Muz’ adlı şarkısıyla ününe ün katmış ve Erol Büyükburç bu şarkının fikrinin kendisinin olduğunu söylemiştir.

AJDAR ŞARKILARI