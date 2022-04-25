AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek

Esra Elönü'nün son anket sonuçlarını sorduğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “2023'te Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek” dedi.

24 TV ekranlarında yayınlanan “Arafta Sorular”ın bu haftaki konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dı…

Sunucu Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Dağ, 2023 seçimleri için net konuştu.

“2023'te yeniden seçilecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için en son yapılan anketi soran Elönü'ye tahminini açıklayan Hamza Dağ, “Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.” dedi.

“Bir oran vermemiz doğru olmaz.” diyen Hamza Dağ, şöyle devam etti:

Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek VİDEO

“Anket, partilerdeki stratejiyi ortaya koymak içindir”

“Anket dediğimiz olay, partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet, orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız.”

Dağ, “Anket firmalarında kimin sahada, kimin masada, kimin telefonda kimin de çalışma yapmadan anket yayınladığını biliyoruz.” diye de ekledi.

“Vatandaşlarımızın bir kısmı kararsız”

2018 yılına bakıldığında kararsız kesimin halâ var olduğunu aktaran Dağ, “2018 oy sonuçlarına göre vatandaşlarımızın bir kısmı kararsız. Seçime kadar bunun AK Parti’ye geçişini görebiliriz.” şeklinde konuştu.