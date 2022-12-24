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- Akasya Durağı Obaya'nın son hali
Akasya Durağı Obaya'nın son hali
Dizide karakızan mahlasını üstlenen Max Bendo'nun son hali dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 24.12.2022 - 14:11
Akasya Durağı, bir döneme damga vuran diziler arasında yer alıyor.
Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Akasya Durağı'nın öne çıkan isimlerinden biri de, dizide Obayana karakterine hayat veren Max Bendo oldu.
Türk vatandaşı oldu
5 sezon boyunca yayınlanan sizide 'karakızan' olarak tanınan Bendo, oyunculuğa başladıktan sonra Türk vatandaşı oldu.
Son hali ortaya çıktı
Kenya asıllı Bendo'nun son hali ise dikkat çekti.
İşte Obayana'nın son hali...