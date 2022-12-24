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    Akasya Durağı Obaya'nın son hali

    Dizide karakızan mahlasını üstlenen Max Bendo'nun son hali dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 14:11
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    Akasya Durağı Obaya'nın son hali

    Akasya Durağı, bir döneme damga vuran diziler arasında yer alıyor.

    Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Akasya Durağı'nın öne çıkan isimlerinden biri de, dizide Obayana karakterine hayat veren Max Bendo oldu.

    Türk vatandaşı oldu

    5 sezon boyunca yayınlanan sizide 'karakızan' olarak tanınan Bendo, oyunculuğa başladıktan sonra Türk vatandaşı oldu.

    Son hali ortaya çıktı

    Kenya asıllı Bendo'nun son hali ise dikkat çekti.

    İşte Obayana'nın son hali...

    Akasya Durağı Obaya nın son hali #1

    Akasya Durağı Obaya nın son hali #2

    Akasya Durağı Obaya nın son hali #3

    Akasya Durağı Obaya nın son hali #4


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