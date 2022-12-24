Akasya Durağı Obaya'nın son hali

Dizide karakızan mahlasını üstlenen Max Bendo'nun son hali dikkat çekti.

Akasya Durağı, bir döneme damga vuran diziler arasında yer alıyor.

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Akasya Durağı'nın öne çıkan isimlerinden biri de, dizide Obayana karakterine hayat veren Max Bendo oldu.

Türk vatandaşı oldu

5 sezon boyunca yayınlanan sizide 'karakızan' olarak tanınan Bendo, oyunculuğa başladıktan sonra Türk vatandaşı oldu.

Son hali ortaya çıktı

Kenya asıllı Bendo'nun son hali ise dikkat çekti.

İşte Obayana'nın son hali...