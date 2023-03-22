Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi! Gören şaşkınlığını gizleyemedi

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Erimşah Bora'nın son hali gündeme geldi.

Erimşah Bora'nın son halini görenler adeta tanıyamıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar dikkat çeken oyuncunun son hali yok artık dedirtiyor.

Akasya Durağı dizisinde Gülbin ve Sinan'ın oğlu rolünde ekrana çıkan Erimşah Bora'nın yıllar içerisindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

Uzun zamandır ekranlarda bulunmayan Erimşah Bora'nın oyunculuk kariyerine devam etmek istediği biliniyor.

Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi! 'Sana ne olmuş'

Son hali şaşırttı

Erimşah Bora, 5 sezon süren Akasya Durağı dizisinde Can karakterine hayat verdi. Genç oyuncunun son hali ortaya çıktı.

İşte Erimşah Bora'nın son hali.. 

Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi! 'Sana ne olmuş'
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi! 'Sana ne olmuş'
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi! 'Sana ne olmuş'
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın inanılmaz değişimi! 'Sana ne olmuş'