Akasya Durağı'nın Dilek'i bambaşka biri şimdi! Bu haber o yılları özleyenlere...

Akasya Durağı'nın Dilek'i bambaşka biri şimdi! Bu haber o yılları özleyenlere...

Akasya Durağı'nda Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, yıllardır ekranda yer almıyor. Oyuncu geçen zamanda bir hayli değişirken, hayranları yeniden ekranlarda görmek istiyor.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, geçen zamanın ardından efsane projeler arasında yer aldı.

Erler Film tarafından yapılan ve yönetmenliğini Yaşar Seriner'in üstlendiği dizi, 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıktı.

Birçok ünlü ismi ağırlayan dizinin başrollerinde; Zeki Alasya, Melek Baykal, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan, Ayça İnci ve Timur Acar yer aldı.

Ayrıca dizide yer alan ve Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, o dönem güzelliği ile beğeni topladı.

Yıllardır ekranda yer almayan ve yaptığı evlilikten kısa bir süre sonra boşanan Sönmez, son hali ile gündem oldu.

PELİN SÖNMEZ'İN SON HALİ

Güzelliği ile Akasya Durağı'na damga vuran oyuncu Pelin Sönmez, yıllar içinde bir hayli değişti.

Akasya Durağı sayesinde tanınan oyuncu, bir daha bu kadar etkili bir projede yer almadı. Bu nedenle hayranları son halini gördükleri oyuncu karşısında şoke oldu.

Güzelliğine güzellik kattığı görülen oyuncuyu bazıları tanımakta zorlandı bazıları ise "Değişmediğini" belirtti.

İŞTE PELİN SÖNMEZ'İN SON HALİ