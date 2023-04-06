Akasya Durağı’nın Dilek’i değişimiyle sosyal medyayı salladı! Soluğu doktorda alınca… "Osman Ağa görmesin" Bir dönem ekranlara damga vuran Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa'nın biricik kızı Dilek'e hayat veren Pelin Sönmez sırra kadem basmıştı. Yıllar içindeki değişimiyle olay yaratan Pelin Sönmez'in son halini gören gözlerine inanamıyor. İşte Dilek'in son hali...

2008-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV ekranlarını süsleyen, izleyicileri kahkahaya boğan Akasya Durağı dizisi, oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Onur Şan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, o dönemin en sevilenleri arasındaydı.

Dizide Osman Ağa karakterinin kızı Dilek’i canlandıran Pelin Sönmez de dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Obayana ile yaşadığı aşkla ve babası Osman Ağa’dan çektikleriyle oldukça konuşulan Dilek, son haliyle gündeme geldi.

O dönemlerde hem oyunculuk yapan hem de şarkıcılık yapan Pelin Sönmez, ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyordu.

Şimdilerde evli olan Pelin Sönmez’ın yıllar içindeki değişimi takipçilerini büyüledi. Güzelliğine güzellik katan ünlü isme yorumlar da çığ gibi geliyor.

Güzelliğiyle nefes kesti!

Akasya Durağı'nda Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Sönmez yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

35 yaşındaki güzel oyuncu güzelliğiyle ve fit haliyle takipçilerini büyüledi. Son haline beğeni ve yorum yağmuru geldi.

27 Nisan 1988 yılında dünyaya gelen Pelin Sönmez, Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine müzikle başlayan 35 yaşındaki Pelin Sönmez, daha sonra oyunculuğa başladı. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürüyor.