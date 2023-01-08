Akasya Durağı'nın Gülbin'i güneşe karşı açıldı, fiziğini gören bakakaldı! 'Gülübik'e bak sen'

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Gülbin karakteriyle akıllara kazınan Aslı Altaylar, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle şaşırttı.

1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin uyarlaması olan Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında izleyici karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in, yapımcılığını ise Erler Film'in üstlendiği Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Bir aile ve komedi dizisi olan Akasya Durağı'nın kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler rol aldı.

Toplam 5 sezon süren dizide hayat verdiği "Gülbin" arakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Aslı Altaylar, şimdilerde sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapıyor.

Yıllandıkça güzelleşti

Kariyerine Çiçek Taksi ile başlayan Aslı Altaylar, Yabancı Damat, Sinekli Bakkal, Kanunsuzlar, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk ve Hakim dizilerinde de rol aldı.

42 yaşındaki Aslı Altaylar, Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla "yıllara meydan okuyor" dedirtti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Altaylar, cesur pozlarıyla gündem oldu.

Akasya Durağı izleyicileri ise o karelere "Bizim Gülbin'e ne olmuş", "Yıllar yaramış", "İyice güzelleştin" tarzında yorumlar yaptı.