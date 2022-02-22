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    Akasya Durağı'nın minik Can'ı yakışıklı bir delikanlı oldu! Gören küçük dilini yuttu...

    Akasya Durağı dizisinde Can karakterine hayat veren Erimşah Bora'nın hali görenleri bir hayli şaşırttı. Yıllar içinde kocaman ve yakışıklı bir delikanlı olan oyuncu, göreni kendisine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 20:24
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    Akasya Durağı'nın minik Can'ı yakışıklı bir delikanlı oldu! Gören küçük dilini yuttu...

    2008-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı, 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıktı.

    Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in üstlendiği dizi, Erler Film tarafından yapıldı ve tam 5 sezon sürdü. 174. bölümü ile ekrana gelen dizinin başrollerinde birbirinden usta oyuncular yer aldı.

    Bu oyuncular arasında; Zeki Alasya, Melek Baykal, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan, Ayça İnci ve Timur Acar yer alıyor.

    5 sezon boyunca konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken dizide çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkan Erimşah Bora, Can karakterine hayat verdi.

    Gülbin ve Sinan'ın oğlu, Şaziment'in torunu Can Kaya olarak seyirci karşısına çıkan Erimşah Bora, yıllar içinde kocaman bir delikanlı oldu.

    Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ancak oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen Bora, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

    AKASYA DURAĞI'NIN CAN'I BÜYÜDÜ

    Akasya Durağı dizisinde Can karakterine hayat veren ve oldukça yaramaz bir çocuğu canlandıran Erimşah Bora, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

    Geçen zamanda büyüyen ve değişen oyuncunun, çocukluk haline oranla zayıfladığı görüldü.

    Şu sıralar ekranlarda yer almayan genç isim, Akasya Durağı sayesinde milyonların tanıdığı birisi oldu.

    Hala daha akıllarda Can karakteri ile kalan oyuncunun, yeniden ekranlarda boy gösterip göstermeyeceği merak ediliyor.

    Akasya Durağı nın minik Can ı yakışıklı bir delikanlı oldu! Gören küçük dilini yuttu... #1

    Akasya Durağı nın minik Can ı yakışıklı bir delikanlı oldu! Gören küçük dilini yuttu... #2

    Akasya Durağı nın minik Can ı yakışıklı bir delikanlı oldu! Gören küçük dilini yuttu... #3


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