Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
474.694
-0.67%
BTXN Coin
12.82
5.16%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Akasya Durağı'nın Obayana'sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo'nun değişimi görenleri hayrete düşürdü

    Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Obayana karakteriyle akıllara kazınan Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Bendo'nun değişimi, görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akasya Durağı'nın Obayana'sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo'nun değişimi görenleri hayrete düşürdü

    1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin uyarlaması olan Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında izleyici karşısına çıktı.

    Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in, yapımcılığını ise Erler Film'in üstlendiği Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

    Bir aile ve komedi dizisi olan Akasya Durağı'nın kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler rol aldı.

    Toplam 5 sezon süren dizide hayat verdiği Obayana karakteriyle hafızalara kazınan Kenyalı oyuncu Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı.

    ''Oyunculuğa devam ediyorum''

    Oyunculuğa ''En Son Babalar Duyar'' dizisiyle adım atan Max Bendo, Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Obayana rolüyle bütünleşti.

    Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Max Bendo hakkında, son olarak dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atılmıştı.

    İddialar sonrası ortaya çıkan Bendo, ''Öyle bir şey yok. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum.'' diyerek haberleri yalanlamıştı.

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #1

    Akasya Durağı'nın Obayana'sının son hali

    Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Kenyalı Max Bendo, son hali ile dikkatleri üzerine çekti.

    Instagram'da "obayanaofficial" kullanıcı adı ile paylaşımlarda bulunan Bendo, değişimiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Akasya Durağı dizisindeki haliyle hatırlanan siyahi oyuncunun yıllar içerisinde kilo aldığı görüldü.

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #2

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #3

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #4

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #5

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #6

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #7

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #8

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #9

    Akasya Durağı nın Obayana sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo nun değişimi görenleri hayrete düşürdü #10


    İlginizi Çekebilir

    Andy Carroll, bekarlığa veda partisinde nişanlısını aldattı
    Dünyadan futbol

    Andy Carroll, bekarlığa veda partisinde nişanlısını aldattı

    Japonya'daki 7 çocukta gizemli hepatit virüsü belirlendi
    Dünya

    Japonya'daki 7 çocukta gizemli hepatit virüsü belirlendi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir