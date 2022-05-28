Akasya Durağı'nın Obayana'sıydı! Siyahi oyuncu Max Bendo'nun değişimi görenleri hayrete düşürdü

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Obayana karakteriyle akıllara kazınan Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Bendo'nun değişimi, görenleri şaşırttı.

1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin uyarlaması olan Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında izleyici karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in, yapımcılığını ise Erler Film'in üstlendiği Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Bir aile ve komedi dizisi olan Akasya Durağı'nın kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler rol aldı.

Toplam 5 sezon süren dizide hayat verdiği Obayana karakteriyle hafızalara kazınan Kenyalı oyuncu Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı.

''Oyunculuğa devam ediyorum''

Oyunculuğa ''En Son Babalar Duyar'' dizisiyle adım atan Max Bendo, Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Obayana rolüyle bütünleşti.

Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Max Bendo hakkında, son olarak dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atılmıştı.

İddialar sonrası ortaya çıkan Bendo, ''Öyle bir şey yok. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum.'' diyerek haberleri yalanlamıştı.

Akasya Durağı'nın Obayana'sının son hali

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Kenyalı Max Bendo, son hali ile dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da "obayanaofficial" kullanıcı adı ile paylaşımlarda bulunan Bendo, değişimiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Akasya Durağı dizisindeki haliyle hatırlanan siyahi oyuncunun yıllar içerisinde kilo aldığı görüldü.