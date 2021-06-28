Akıllara Seza filmi konusu nedir? Akıllara Seza filmi oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Serdal Genç'in üstlendiği Akıllara Seza filmi, bugün film severlerle buluşuyor. Peki Akıllara Seza filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Akıllara Seza filmi hakkında bilgiler..

Senaryosunu Alper Kıvılcım ile Özgür Bakar'ın birlikte kaleme aldığı romantik komedi türündeki Akıllara Seza filmi, bugün saat 15:50'de TRT 1 ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Kadrosunda Aslıhan Güner, Timur Acar ve İnan Ulaş Torun gibi isimlerin yer aldığı Akıllara Seza filminin konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor.

Peki Akıllara Seza filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Akıllara Seza filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

AKILLARA SEZA FİLMİ KONUSU

Akıllara Seza filmi, 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren Mustafa'nın 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği Seza'nın peşinden gitmesini konu ediniyor.

1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza'nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir.

Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer.

AKILLARA SEZA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda; Haldun Boysan, İnan Ulaş Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Haldun Boysan, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik yer alıyor.