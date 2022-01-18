Akıllarda tek isim var! Yasak Elma'da Kumru'nun 'Boşandılar' göndermesi

Akıllarda tek isim var! Yasak Elma'da Kumru'nun 'Boşandılar' göndermesi

FOX tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Şeyma Subaşı göndermesi seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Kumru karakterinin "Boşandılar" pozu, akıllara Subaşı'yı getirdi.

Pazartesi akşamlarının fenomen yapımı Yasak Elma, seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Damla Biran Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde dikkat çeken bir sahne vardı.

Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanmasını 'Boşandılar' yazılı fotoğrafla kutlayan Şeyma Subaşı'ya, Yasak Elma'da gönderme yapıldı.

"BOŞANDILAR" POZU

Yıldız ve Çağatay'ın boşanmasının ardından Kumru, sosyal medya hesabından "Boşandılar" yazılı fotoğraf paylaştı. Bu gönderme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ŞEYMA SUBAŞI'NI HATIRLATTI

Yıllar önce Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Ilıcalı’nın kızlarının annesi Zeynep Yılmaz’dan boşanmasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı olmuştu.

Subaşı, yüzünü eliyle kapatıp parmağındaki yüzüğünü göstererek "Boşandılar" notuyla bir selfie paylaşmıştı.