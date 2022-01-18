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    Akıllarda tek isim var! Yasak Elma'da Kumru'nun 'Boşandılar' göndermesi

    FOX tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Şeyma Subaşı göndermesi seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Kumru karakterinin "Boşandılar" pozu, akıllara Subaşı'yı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 10:31
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    Akıllarda tek isim var! Yasak Elma'da Kumru'nun 'Boşandılar' göndermesi

    Pazartesi akşamlarının fenomen yapımı Yasak Elma, seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Damla Biran Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde dikkat çeken bir sahne vardı.

    Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan boşanmasını 'Boşandılar' yazılı fotoğrafla kutlayan Şeyma Subaşı'ya, Yasak Elma'da gönderme yapıldı.

    "BOŞANDILAR" POZU

    Yıldız ve Çağatay'ın boşanmasının ardından Kumru, sosyal medya hesabından "Boşandılar" yazılı fotoğraf paylaştı. Bu gönderme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    ŞEYMA SUBAŞI'NI HATIRLATTI

    Yıllar önce Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Ilıcalı’nın kızlarının annesi Zeynep Yılmaz’dan boşanmasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı olmuştu.

    Subaşı, yüzünü eliyle kapatıp parmağındaki yüzüğünü göstererek "Boşandılar" notuyla bir selfie paylaşmıştı.

    Akıllarda tek isim var! Yasak Elma da Kumru nun Boşandılar göndermesi #1

    Akıllarda tek isim var! Yasak Elma da Kumru nun Boşandılar göndermesi #2

     

     


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