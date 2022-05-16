Akıllarda tek soru: Erşan Kuneri gerçekte kimdir?

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni Netflix dizisi Erşan Kuneri, seyircilerle buluştu. Akıllarda yer alan ilk soru ise "Erşan Kuneri gerçekte kimdir" oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı Erşan Kuneri, 13 Mayıs'ta Netflix'ye yayınlandı.

8 bölümlük kara komedi dizisi Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimleri buluşturdu.

Büyük bir ilgiyle karşılanan ve Netflix'te üst sıralara yükselen Erşan Kuneri hakkında merak edilenler de gündemde yerini aldı.

Seyircilerin en merak ettiği konu ise Erşan Kuneri karakterinin gerçekte kim olduğu oldu.

Erşan Kuneri gerçek hayat hikayesinden alıntılanma bir karakter mi yoksa tamamen Cem Yılmaz'ın hayal dünyasında kurguladığı bir karakter mi sorusuna yanıt aranıyor.

Peki Erşan Kuneri aslında kimdir? İşte detaylar...

Erşan Kuneri gerçekte kimdir?

Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri Film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir.

Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.

Erşan Kuneri'nin mektubu

''Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim. 'Doyamadım' filmimiz acayip bir iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be. 7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro. Alev'e Kuru Murat'ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim. Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyor Blue Box'ı Erman'da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi. Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz.''

''Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim. Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz. Ama filmimiz oynuyor bir yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki. Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim. Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana. Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız. Erşan Kuneri. 1982/ İstanbul''