Akın Akınözü'lü Kaderimin Oyunu'nun yayın tarihi belli oldu! Reyting yarışı iyice kızışacak

Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun tarihli yeni tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisi, 3 Aralık Cuma günü başlıyor.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak'ın yer aldığı NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan Kaderimin Oyunu dizisinin tarihli yeni tanıtımı yayınlandı.

Heyecanla beklenen dizi, 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Böylece Cuma günkü reyting rekabeti iyice kızışacak.

Kaderimin Oyunu dizisinin Arka Sokaklar, Aziz ve Kırmızı Oda gibi birbirinden güçlü yapımlar karşısında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.

Kaderimin Oyunu 1. Bölüm Fragman VİDEO

KADERİMİN OYUNU KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye’nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis’in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye’nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ı buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor.