Akıncı dizisi ne zaman, hangi kanalda? Akıncı dizisi konusu nedir? Akıncı dizi oyuncu kadrosu..

Akıncı dizisi ne zaman, hangi kanalda? Akıncı dizisi konusu nedir? Akıncı dizi oyuncu kadrosu..

Yeni yılın ilk dizisi Akıncı, konusu ve oyuncu kadrosu ile takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Akıncı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, işte merak edilen tüm detaylar..

ATV ekranlarında yayınlanan fantastik macera türündeki yeni dizi Akıncı, seyirciler tarafından ilgi odağı oldu. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan diziye dair detaylar araştırılıyor.

Akıncı karakterinin ve halk hikayesinin ele alındığı dizinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor .

Peki Akıncı dizisi konusu nedir? Akıncı dizisi oyuncuları kimler?

AKINCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir.

Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih’e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih’in babası Osmanlı soyundan gelen bir ‘Akıncı Beyi’dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir.

Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan’ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar.

Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür.

Akıncı’nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı’nın peşindedir.

Nergis, yıllardır Akıncı’nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis’in hayatını kurtarır. Nergis’in kiraladığı evin,

Fatih’in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı’nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis’e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis’le gitgide yakınlaşan Fatih’in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis’in babası Cevdet’tir.

Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.

AKINCI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Akıncı dizisinin hangi gün ve kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. 1 Ocak 2021'de ilk bölümüyle ekranlara gelen Akıncı dizisi, ATV kanalında hafta içi her cuma saat 20.00'de yayınlanacak.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI