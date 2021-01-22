Akıncı dizisi Nergis kimdir? Büşra Develi kimdir, kaç yaşında? Büşra Develi hakkında merak edilenler..

ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisindeki Nergis rolüyle dikkatleri çekmeyi başaran Büşra Develi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Büşra Develi kimdir?

ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Akıncı’nın yönetmenliğini Veli Çelik, senaristliğini ise Nimet Erdem ve Hakan Kandal yapıyor.

NTC Medya imzalı Akıncı, aksiyon türündeki dizinin başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin, ve Yıldıray Şahinler yer alıyor.

Osmanlı tarihinden esinlenilen dizide, yaşamı pahasına şehrini ve insanlarını koruyan modern bir halk kahramanının mücadelesini anlatıyor.

Akıncı’nın başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu merak edilirken Nergis karakteri dikkat çekiyor.

Nergis karakterine hayat veren Büşr Develi hakkındaki bilgiler, seyirciler tarafından araştırılıyor.

Peki Büşra Develi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler..

AKINCI DİZİSİ NERGİS KİMDİR?

Akıncı Nergis Emiroğlu, Türkiye'nin en önemli araştırmacı gazetecilerinden biridir.

Korkusuz bir kalemi olan Nergis Emiroğlu, birçok cinayetin ortaya çıkarılmasında önemli katkısı oldu.

Nergis Akıncılar'ın kimliğini ortaya çıkararak Türkiye gündemine damga vurmak ve unutulmaz gazeteciler arasına girmek istemektedir.

Nergis CRD kanalında yayınlanan Derin Gündem programını sunuyor. Akıncı’nın peşinde koşarken birkaç defa da ölümden dönen Nergis Emiroğlu Akıncı’ya hayatını borçludur.

Yıllar geçtikçe ve Akıncı’yı tanıdıkça daha çok seven Nergis Emiroğlu fark etmese de Akıncı’ya sırılsıklam âşık olmuştur.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya’ya taşınan, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Büşra Develi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde yükseköğretimini tamamlamıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle geçen Büşra Develi; Hadi Be Oğlum, Ayla, Fi Çi Pi, Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi projelerde yer almıştır.

Son olarak Karakomik Filmler 2 sinema filminde rol alan Büşra Develi, Akıncı dizisinde Nergis karakterine hayat vermektedir.

Büşra Develi, 1.78 metre boyunda ve Başak burcudur.