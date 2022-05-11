Eski milletvekili Ahmet Çakar, Akit TV'deki programda sütyensiz bir şekilde göğüs dekolteli elbise giyen kişinin kanunen suç işlediğini söyledi.

Bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, yaptığı çıkışla gündemde.

Akit TV'de ekrana gelen programda Sabri Balaman'ın konuğu olan Ahmet Çakar, kılık kıyafet üzerinden sert eleştiriler yaptı.

"Göğüs dekoltesi açık, sütyen yok.."

Çakar, "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor. Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Göğüs dekoltesi tamamen açık, sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş..." diyerek RTÜK'e çağrı yaptı.

Akit TV'de tartışma: Sütyensiz kıyafet giymek suç VİDEO

Başörtülü kız, parkta erkekle öpüşüyor

Gençlerle ilgili de eleştirilerde bulunan Ahmet Çakar, "Başında başörtü, altında streçli pantalon. Delikanlı genç, başörtülü kızla parkta öpüşüyorlar. Allah'tan korkun bunlara müdahale etmek lazım." dedi.