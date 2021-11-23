Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan'ın dağ kızı Akkız...

Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan'ın dağ kızı Akkız...

ATV'nin yeni dizisi Destan'ın başrolü Akkız kimdir, tarihte var mı, hikayesi nedir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki dağ kızı Akkız kimdir? İşte merak edilenler...

Başrollerinde Ebru Şahin (Akkız) ve Edip Tepeli'nin (Batuga) oynadığı Destan dizisi yayın hayatına adım attı.

Tarihi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran aşk, drama ve aksiyon türündeki televizyon dizisi Destan'da Akkız'ın hikayesi anlatılacak.

Türk tarihini de efsanevi bir şekilde ekranlara getirecek olan dizide geçen karakterlerin gerçek olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki Akkız kimdir? Akkız tarihte var mı, yaşadı mı? İşte Destan'ın dağ kızı Akkız hakkında merak edilenler...

AKKIZ KİMDİR?

Akkız Orta Asya boz kırlarında yaşayan cesur, savaşçı bir dağ kızıdır.

Türk savaşçı Akkız, Gök Kağanı Korkut Han tarafından yetim bırakılmıştır. Destan dizisinde Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga ile Akkız arasındaki aşk dillere destandır. Bu ikili aşklarını da arkalarına alarak destansı bir mücadele veriyor ve Türklerin kaderini yeniden yazıyor.

TARİHTE AKKIZ

Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor.

Türk kadın savaşçı efsanelerinden ilham alınarak kurgulanan Destan dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Akkız karakterine genç oyuncu Ebru Şahin hayat veriyor.

Dizinin ATV'de yayınlanan fragmanında Akkız (Ebru Şahin) şunları söylüyor: "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim"