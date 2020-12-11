Akrep dizisi Aras karakteri kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli? Yusuf Çim şarkıları..

Ekranların yeni dizisi Akrep'te Aras karakterine hayat veren Yusuf Çim, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Şarkıcı, oyuncu ve manken olan Yusuf Çim'in hayatına dair merak edilenler...

İlk bölümüyle ekranlara gelen Star Tv'de yayınlanan iddialı dizi Akrep, sosyal medyanın gündemine damga vurdu.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgileri üzerine toplayan dizide performansı ve karakteriyle dikkat çeken Yusuf Çim, merak konusu oldu.

Yakışıklı oyuncu Akrep dizisinde Aras karakterini canlandırıyor. Peki Yusuf Çim kimdir, nereli, kaç yaşında, işte merak edilenler..

AKREP DİZİSİ ARAS KİMDİR?

Aras, kız kardeşinin iyiliği ile suçluluk duygusu arasında sıkışıp kalmıştır. Hangi yolu seçeceğini ise zaman gösterecektir.

Dizinin yeni bölümleriyle birlikte olaylara yaklaşımı ve karakter özellikleri de netlik kazanacaktır.

YUSUF ÇİM KİMDİR?

26 Eylül 1991’de İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Aslen Giresun Alucra’lı olan Yusuf Çim, Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur.

Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. Meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversitede radyo ve televizyon bölümünü okudu. Kariyerine 2009 yılında modellik yaparak başladı.

2011’de katıldığı bir modellik yarışmasından ikincilik kazandı ve adını bir nebze duyurma şansı yakaladı. Ardından Avea ve Galatasaray Mobil’in reklamlarında oynayarak, ekranlara çıktı.

2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisi katalog çekimlerinde yer almıştır.

2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp, Lauren, Hatemoğlu, Polo, Mango, Marks&Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.

Müzik kariyeri 2013 Ağustos’da çıkardığı “Olsun Bi Kere” EP Albümüyle başladı. Albümde Olsun bi kere parçası 4 ayrı versiyonda mevcut.

YUSUF ÇİM DİZİLERİ

Ezra – 2014 – Başkomiser Mustafa

Piramit – 2015 – Kendisi

Çilek Kokusu – 2015 – Burak Mazharoğlu

Hanım Köylü – 2016 – Ferit

İçimdeki Fırtına – 2017 – Emre

Seven Ne Yapmaz – 2017 – Ozan

Servet – 2018

YUSUF ÇİM ŞARKILARI

İstersen

Olsun Bir Kere

Sen Sevda Mısın

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle