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- Akrep dizisi Aras karakteri kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli? Yusuf Çim şarkıları..
Akrep dizisi Aras karakteri kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli? Yusuf Çim şarkıları..
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 18:03
İlk bölümüyle ekranlara gelen Star Tv'de yayınlanan iddialı dizi Akrep, sosyal medyanın gündemine damga vurdu.
Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgileri üzerine toplayan dizide performansı ve karakteriyle dikkat çeken Yusuf Çim, merak konusu oldu.
Yakışıklı oyuncu Akrep dizisinde Aras karakterini canlandırıyor. Peki Yusuf Çim kimdir, nereli, kaç yaşında, işte merak edilenler..
AKREP DİZİSİ ARAS KİMDİR?
Aras, kız kardeşinin iyiliği ile suçluluk duygusu arasında sıkışıp kalmıştır. Hangi yolu seçeceğini ise zaman gösterecektir.
Dizinin yeni bölümleriyle birlikte olaylara yaklaşımı ve karakter özellikleri de netlik kazanacaktır.
YUSUF ÇİM KİMDİR?
26 Eylül 1991’de İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Aslen Giresun Alucra’lı olan Yusuf Çim, Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur.
Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. Meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversitede radyo ve televizyon bölümünü okudu. Kariyerine 2009 yılında modellik yaparak başladı.
2011’de katıldığı bir modellik yarışmasından ikincilik kazandı ve adını bir nebze duyurma şansı yakaladı. Ardından Avea ve Galatasaray Mobil’in reklamlarında oynayarak, ekranlara çıktı.
2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisi katalog çekimlerinde yer almıştır.
2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp, Lauren, Hatemoğlu, Polo, Mango, Marks&Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.
Müzik kariyeri 2013 Ağustos’da çıkardığı “Olsun Bi Kere” EP Albümüyle başladı. Albümde Olsun bi kere parçası 4 ayrı versiyonda mevcut.
YUSUF ÇİM DİZİLERİ
Ezra – 2014 – Başkomiser Mustafa
Piramit – 2015 – Kendisi
Çilek Kokusu – 2015 – Burak Mazharoğlu
Hanım Köylü – 2016 – Ferit
İçimdeki Fırtına – 2017 – Emre
Seven Ne Yapmaz – 2017 – Ozan
Servet – 2018
YUSUF ÇİM ŞARKILARI
İstersen
Olsun Bir Kere
Sen Sevda Mısın
Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle