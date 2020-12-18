Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların yeni dizisi Akrep, konusu ve oyuncularıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Dizide avukat rolünü oynayan Ayşem karakteri kimdir, hangi dizilerde oynadı soruları araştırılıyor.

Dizide adalet duygusu ile ön plana çıkan genç bir kadını canlandıran Beril Pozam'ın biyografisi merak ediliyor.

Akrep dizisinde avukat Ayşem karakterini oynayan Beril Pozam kimdir, hangi dizilerde oynadı, işte detaylar..

AKREP DİZİSİ AVUKAT AYŞEM KİMDİR?

Akrep dizisinin Avukat Ayşem’i Beril Pozam tarafından canlandırılmaktadır. Beril Pozam daha önce de Afili Aşk dizisinde yer almıştı. Sahne teknisyeni ve tiyatro oyuncusu olan Beril Pozam aslen tiyatro oyuncusudur.

Ayşem Ferda’yı hapisten kurtarmak için çalışan avukattır; ilerleyen bölümlerde Ferda ve kızı Merve’nin hayatına bir bomba gibi düşecektir.

Beril Pozam, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Daha önce Afilli Aşk dizisinde yer alan Beril Pozam tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

Birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Düşmanını zehirlemesinin yanı sıra kendisini de sokmayı başaran, ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşıyla karşı karşıya kalan iki kadının hikâyesini ele alıyor. Lanetin, ihanetin, anneliğin ve aşkın savaşıyla dolu bir ‘Akrep’ dövüşü, seyirciyi alışılagelmişin dışında bir hikâyenin içine sokuyor.

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir.

Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir.

Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.