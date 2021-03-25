Akrep dizisi bu akşam neden yok? Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman?

Akrep dizisi bu akşam neden yok? Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yayımlanan Akrep dizisinin yeni bölümünü yayın akışında göremeyen izleyiciler, Akrep dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Akrep'in yeni bölümü yayın akışında yer almayınca dizinin akıbeti merak konusu oldu.

Akrep dizisinin bu akşam yayımlanıp yayımlanmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'Akrep dizisi bu akşam neden yok? Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın yer aldığı Akrep dizisi bu akşam neden yok? Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar..

AKREP NEDEN YOK?

Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep dizisi, perşembe akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Ancak Star TV'nin 25 Mart Perşembe günü yayın akışında Akrep dizisinin 16. bölümü yerine Canavar Kamyonlar isimli sinema filmi yer aldı.

AKREP YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akrep dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Ancak dizinin, 1 Nisan Perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Akrep dizisinin geçtiğimiz haftalardaki bölümünde Fikret rolünü oynayan Bekir Aksoy, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Bu vedanın ardından final iddiaları gündeme gelse de resmi olarak bir açıklama yapılmadı.