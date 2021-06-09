Akrep dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Akrep hayranlarını üzen haber..

Akrep dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Akrep hayranlarını üzen haber..

Her perşembe Star TV'de yayımlanan Akrep dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri, Akrep final mi yapıyor, ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar..

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi başarılı isimlerin yer aldığı Akrep dizisi, hikayesi ve gerilim dolu sahneleriyle yayımlandığı ilk günden beri izleyiciyi etkilemeyi başaran yapımlar arasında yer alıyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Star TV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Akrep dizisinin de ekranlara veda edeceği iddia edildi.

Dizinin sıkı takipçileri de Akrep dizisi final mi yapıyor, ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Akrep dizisi final mi yapıyor, ne zaman? İşte Akrep dizisi final tarihi...

AKREP DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Esila Umut, Taha Baran Özbek ve Demet Gül gibi ünlü isimlerin yer aldığı, 1441 Productions imzalı Akrep dizisi ile ilgili önemli bir karar alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Akrep dizisinin son sahnelerinin çekildiğini belirtti. Altuntaş'ın haberine göre, bir anne kızın intikam öyküsü etrafında gelişen etkileyici olayları konu alan dizi, başından beri planlandığı gibi 26. bölümde ekrana veda edecek.