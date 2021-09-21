Ala Tokel ve Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? Ala Tokel bu sefer kaçamadı

Ala Tokel ve Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? Ala Tokel bu sefer kaçamadı

Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılan Oğulcan Engin'in sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşadığı iddia edildi. Aşka dair iddialar ise Nişantaşı'nda görüntülenen Ala Tokel'e soruldu.

Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, uzun bir süredir Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşıyordu.

Yaşadıkları aşkla gündeme gelen ikilinin evlenecekleri konuşulurken, Eyüboğlu aileye girmişti.

Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü, uzun bir süredir gündemi meşgul eden aşk ani bir kararla bitti.

Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılığa ilişkin bir açıklama gelmezken, Engin'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Eyüboğlu Teşkilat'ın yeni sezon çekimleri için Ankara'da bulunurken, Engin'in mutluluğu sosyal medya fenomeni Ala Tokel'de bulduğu iddia edildi.

ALA TOKEL VE OĞULCAN ENGİN AŞK MI YAŞIYOR?

Ala Tokel, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü YouTuber, Bursa'dan gelen ailesiyle birlikte yemek yedi.

Yemek çıkışı gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtlayan Tokel, Oğulcan Engin ile olan aşk iddialarına cevap vermekten kaçındı.

Tokel, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" derken, söz konusu iddiayı ise yalanlamadı.

27 yaşındaki sosyal medya fenomeninin milyonluk cipi dikkatlerden kaçmadı.