Alaaddin'in Yeni Serüvenleri film konusu nedir? Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları ve kadrosu

İlk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Komedi türündeki film, vizyona girdiği yıllarda büyük ilgiyle seyredildi.

Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak olan film komedi türünde izleyici karşısına çıkıyor. Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı filmin komik sahneleri izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

İşte, filmin başlamasına saatler kala konusu veoyuncuları hakkında merak edilenler..

ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Her daim kaybetmeye mahkum bir grup adam bir mağazayı soymaya karar verirler. Fakat tam soygun esnasında bir grup çocuk başlarına üşüşür ve onlardan bir masal anlatmalarını isterler. Adamlar da onlara yalan yanlış bir Alaaddin masalı anlatmaya başlarlar.

HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi, 9 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00 ve 22.15'te Star TV ekranlarında yayınlacak.

ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Arthur Benzaquen

Oyuncular: Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill

Tür: Komedi

Ülke: 2015/ Fransa, Belçika

Başrolünde Kev Adams'ın yer aldığı 'Alaaddin'in Yeni Serüvenleri' filminin yönetmen koltuğunda Arthur Benzaquen oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill yer alıyor.