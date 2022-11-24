Alacağı ücret dudak uçuklattı! Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan kazanacağı para ortaya çıktı!

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndan alacağı para belli oldu. Ünlü şarkıcının alacağı ücret sosyal medyada gündeme geldi. İşte alacağı ücret..

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası için sahneye çıkacak.

Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'nda sahneye çıkacağı haberi sosyal medyada uzun süre gündem olurken Zeynep Bastık'ın alacağı ücretin belli olduğu iddia edildi.

Zeynep Bastık, 24 Kasım'da Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi dünya yıldızlarıyla sahneye çıkacak.

Alacağı ücret dudak uçuklattı!

Zeynep Bastık sosyal medyada yer alan iddialara göre Dünya Kupası'ndaki konseri için 250 bin dolar alacak. Bastık'ın alacağı ücret yaklaşık 4.650.000 TL'ye denk geliyor.