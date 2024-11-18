Yağmur Dinç

"Twilight", Türkçe adıyla "Alacakaranlık" Stephenie Meyer'in 2005'te yazdığı aynı adlı romanından uyarlandı.

Başrollerinde Kristen Stewart (Bella Swan) ve Robert Pattinson (Edward Cullen) rol aldığı Alacakaranlık serisi, adeta dünyaya damgasını vurdu.

Alacakaranlık'ın Kurt Adamı olarak bilinen Jacob karakteri de nam saldı.

Bella'nın ikinci aşkı olarak bilinen Jacob Black'a ise ünlü oyuncu Taylor Lautner hayat verdi.

HALA KURT GİBİ

Şimdilerde 32 yaşında olan Lautner, yakışıklılığı ve oyunculuk yeteneği ile milyonları cezbetti.

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu, son olarak çektiği bir akım videosu ile gündeme geldi.

Son hali ise yine beğeni topladı.