Aldatmak 16. bölüm fragmanı: Burcu'nun ölümüne sebep olan Yeşim köşeye sıkıştı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, dün akşam yayınlanmadı. Son bölümüyle heyecan yaratan dizinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. İşte yeni bölüm tarihi ve fragmanı...

İlk bölümü 22 Eylül 2022’de yayınlanan Aldatmak dizisi, her Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Heyecanla izlenen dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Senaristliğini ise Yıldız Tunç üstleniyor.

Perşembe günleri yeni bölümü yayınlanan dizi, dün akşam seyircileri şaşırttı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin son bölümünde Tarık’ın iş gezisine gitmesini fırsat bilen Yeşim, plan yapıp arkadaşlarıyla Antalya’da buluşuyor. Kızına ise bakıcı tutuyor. Fakat bu bakıcı sanıldığı gibi değil.

Bakıcı, Tarık ve Yeşim’in kızlarını parka götürdüğünde Güzide ve kardeşi kızın düştüğünü görüp yanına alıyor. Kızlarının kaybolduğunu anlayan Tarık ve Yeşim ortalığı birbirine katıyor.

Diğer yandan Yeşim komşusu olan Burcu’yu ölüme itiyor. Olay kör noktada yaşandığı için olaylardan yırttığını sanıyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Tarık ve Yeşim, kızlarını kaçırdıkları için Güzide’den şikayetçi oluyor. Oltan Behram’ı araştırmaya ve açık bulmaya devam ediyor.

Oltan Yeşim’in cinayet videosunu Tolga’ya gösteriyor. Oylum ise videoyu Yeşim’e göstererek şikayetini geri almasını istiyor. İşte yeni bölüm fragmanı…