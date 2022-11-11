Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı!

Aldatmak dizisiyle ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncu Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı. O ismi duyan Çim'in hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

26 Eylül 1991 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya gelen Yusuf Çim, Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü'nden mezun oldu.

kademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk üzerine eğitim alan Çim, 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defilede de boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde gösteren Yusuf Çim, Çilek Kokusu ile tanınmaya başlandı.

Demet Özdemir ile birlikte yer aldığı ve sonrasında aşk yaşadığı Çim, bu dizi sayesinde geniş kitlelerce tanındı.

Şu sıralar Aldatmak dizisinde yer alan oyuncu, bir dönem birlikte Hanım Köylü'de yer aldığı Gülsim Ali ile aşk yaşadı.

Gülsim Ali - Yusuf Çim aşkı

Şimdilerde Aldatmak dizisinde kamera karşısına geçen yakışıklı yıldızın eski aşkını gören şaştı kaldı.

Yusuf Çim, Hanım Köylü dizisindeki partneri Gülsim Ali İlhan ile bir dönem kısa süren bir aşk yaşadı.

Ünlü çift, sessiz sedasız başlayan ilişkilerini yine sessiz sedasız sonlandırmıştı.

Gülsim Ali İlhan, sonrasında kendisinden 23 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile anıldı. Yusuf Çim ise Özge Özkaplan ile yeni bir beraberliğe yelken açtı.