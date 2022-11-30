Aldatmak'a flaş transfer! 'Avukat Elmas' karakteriyle damga vuracak...

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi, Avukat Elmas karakteriyle ünlü oyuncuyu kadrosunda dahil etti.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, güçlü hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitliyor.

Başrollerinde Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın rol aldığı Aldatmak dizisinde adliyedeki otoritesini evde de devam ettiren Güzide, eşi Tarık ve çocuklarının hikayesi anlatılıyor.

Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör gibi isimlerin de kadroda yer aldığı Aldatmak dizisinde flaş bir transfer geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, Aldatmak dizisiyle dönüş yapacak.

Avukat Elmas geliyor

Son olarak Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli, Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden gelen teklifi reddetmişti.

Samyeli, Aldatmak ile el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizide Samyeli, Elmas isminde bir avukata hayat verecek.