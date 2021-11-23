Alef sete çıktı! Bu kez başrolde Kenan İmirzalıoğlu değil, Taner Ölmez var

Alef sete çıktı! Bu kez başrolde Kenan İmirzalıoğlu değil, Taner Ölmez var

BluTV'nin sevilen dizisi Alef'in ''Mâl-i Hülya'' adlı yeni sezon çekimleri başladı. Ancak yeni sezonda başrolde Kenan İmirzalıoğlu değil Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez yer alıyor.

Türkiye'nin lider yerli online video platformu BluTV, 2020 yılında 10 bölümden oluşan mistik polisiye dizisi Alef'i izleyicilerin beğenisine sunmuştu.

Hikayesiyle adından söz ettiren Alef dizisinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen paylaşıyordu.

Yurt dışında da beğeni toplayan dizinin ikinci sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı merak konusuydu.

ALEF: MAL-İ HÜLYA SETE ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki'nin oturduğu Alef: Mâl-i Hülya dizisinin yeni sezon çekimleri Kapadokya'da başladı.

Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ALEF: Mâl-i Hülya'da uzun süredir Almanya'da yaşayan Mustafa Altıoklar dramaturg olarak yer alıyor. Dizinin yeni sezonunda 13. yüzyılda şifahanede işlenen bir cinayetin günümüze kadar gelen izleri takip edilecek.

ALEF'İN YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı MAY Productions imzalı Alef'in başrollerini Mucize Doktor ile adından söz ettiren Taner Ölmez, Aybüke Pusat ve Hande Soral paylaşıyor.

Büyük bir merakla beklenene dizinin kadrosunda Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinozlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Adyos, Ahsen Türkyılmaz, Caner Erdem, Begüm Bağca Tiryaki, Evren Duyal, Yılmaz Sütçü, Esin Yıldız, Murat Akkoyunlu, Murat Kılıç, Hasan Şahintürk ve İlayda Sezgin yer alıyor.