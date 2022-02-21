Alemin Kralı Ahsen göbeğine kadar inen göğüs dekolteli minicik elbisesiyle yıktı geçti! 'Sen ne güzelmişsin'

Alemin Kralı Ahsen göbeğine kadar inen göğüs dekolteli minicik elbisesiyle yıktı geçti! 'Sen ne güzelmişsin'

Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakterine hayat veren daha sonra Söz'de Su ile karşımıza çıkan Yağmur Ünlü, sosyal medya paylaşımları ile gündem oldu. Oyuncunun dekoltesi görenin aklını aldı.

Süreç Film yapımı imzalı, 2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi, 2 sezon sürdü ve 67. bölümde sona erdi.

Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı dizide çocuk oyunculardan olan Yağmur Ün, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Kırgın Çiçekler, Söz, Kalk Gidelim gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Yağmur Ün, güzelliği ile adından söz ettirmeye başladı.

Geçen zaman içerisinde hem oyunculuğu hem de güzelliği ile kendisini kanıtlayan Ün, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

En son 2020 yılında TRT ekranlarında yayınlanan ve final veren Kalk Gidelim dizisinde oynayan Ün, beyaz elbisesi ile kuğuya benzetildi.

YAĞMUR ÜN'DEN DEKOLETLİ ŞOV

1999 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda kamera karşısına geçen Yağmur Ün, son olarak başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Seven ve Ayça Varlıer gibi isimlerin paylaştığı Kalk Gidelim dizisinde rol aldı.

Şu sıralar ekrandan uzak ama sosyal medyada epey aktif olan Ün, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkati çekti.

Yağmur Ün'ün tiyatro salonunda verdiği iddialı pozlarına, ''Kaç yıldızı sürgün etti güzelliğin'', ''Gittikçe güzelleşiyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Yağmur Ün, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam edecek gibi duruyor...