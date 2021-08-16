Alemin Kıralı 'Oben' bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı..

Alemin Kıralı 'Oben' bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı..

Bir dönem yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, değişimi ile dikkati çekti. Genç kızın son halini görenler şoke olurken, "Bambaşka biri olmuş" yorumları yapıldı.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Alemin Kıralı dizisinin oyuncularının son hali merak konusu oldu.

O dönem dizide Oben karakterini canlandıran Birsu Demir ise yıllar içinde büyüdü ve büyüdükçe değişti.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Demir'in son hali görenleri şoke ederken, oyuncu son olarak 2014 yılında Zaman Makinesi 1973 filminde rol almıştı.

İşte Alemin Kıralı 'Oben'in' son hali..

ALEMİN KIRALI OBEN BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterini canlandıran oyuncu Birsu Demir'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Son hali çokça konuşulan ve verdiği pozlarla sosyal medyada sıkça gündeme gelen genç oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görüyor.

1999 doğumlu olan 22 yaşındaki oyuncu, daha önce Genco dizisinde oynamış ve 2010 yapımı Türkan filminde rol almıştı.

İşte Birsu Demir'in son hali..