Alemin Kıralı'nın Ahsen'i sütyensiz derin dekoltesiyle 'Sen neymişsin' dedirtti! Beğeni butonu yıkıldı..

Alemin Kıralı dizisinde Ahsen'e hayat veren Yağmur Ün, güzelliğiyle gündem olmaya devam ediyor. Geçen zamanda bir hayli değişen Ün'ün sosyal medya paylaşımları, görenin aklını başından alıyor.

Süreç Film yapımı imzalı ve 2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kıralı, herkesin sevdiği komedi türündeki bir dizi olarak kayıtlara geçti.

Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez gibi isimleri başrolünde ağırlayan dizi, 2 sezon sürdü ve 67. bölümde final verdi.

Dizinin çocuk oyuncularından olan ve Ahsen Kıral'a hayat veren Yağmur Ün ise tanınırlığını artırdı ve ekrandaki yerini korudu.

4 Kasım 1995 yılında dünyaya gelen Ün, Üsküdar Ticaret Lisesi'nin ardından Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Söz dizisinde Su karakterine hayat veren ve sayısız projede boy gösteren Yağmur Ün, son olarak Kalk Gidelim isimli dizide yer aldı.

Evlerinde çok sayıda dizi ve film çekilmesi sonucu oyunculuğa göz kırpan Ün, ekranlarda yer almamasına rağmen gündem oluyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündem olan genç yıldız, geçen zamanda güzelliğine güzellik kattı.

Son olarak sevgilisinin yakışıklı olmasıyla konuşulan Yağmur Ün'ün dekolteli kareleri, görenin aklını başından aldı.

Yağmur Ün'den dekolteli kareler

Güzeller güzeli oyuncu Yağmur Ün, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin arasında yer alıyor.

Son olarak sevgilisi ile çektirdiği bir kareyi paylaşan Ün, kendi doğal güzelliğini sergilemeyi ise ihmal etmiyor.

Son olarak siyah derin dekolteli kıyafeti ile çektirdiği kareyi paylaşan Ün, hayranlarından yorum ve beğenileri kaptı.

"Bu ne güzellik!" diyen hayranları genç oyuncunun ekrana çok ara verdiğini ve yeni projelerle geri dönmesi gerektiğini söyledi.