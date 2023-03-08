Alemin Kıralı'nın maskülen kızı Oben'in yeni imajı olay oldu! Birsu Demir'i gören tanımakta zorlandı Alemin Kıralı'nın maskülen tavırlarıyla bilinen kızı Birsu Demir'in son hali görenleri şaşırttı. Bir dönem ekranların sevilen dizisinde Şafak Sezer'in kızını canlandıran Birsu Demir, yeni imajıyla konuşulmuştu. Demir, bu kez yeni paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in son hali olay oldu. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği yer alan 1999 doğumlu Birsu Demir, ayrıca oyuncu Neslihan Atagül'e de benzetildi.

Alemin Kıralı'nın Oben'i yeni imajıyla şaşırttı!

Alemin Kıralı dizisinde evin fırlama kızı Oben'i canlandıran Birsu Demir, 2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan dizide sempatik karakteriyle tanınmaktaydı.

Dizide Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu alınmakta ve komik sahneler ile izleyici ekrana kilitlenmekteydi. Birsu Demir ise dizide Aslan'ın istediklerini yapan sert ve maskülen kızı Oben'i canlandırıyordu.

14 Mayıs 1999 tarihinde ve İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen aslen Trabzonlu olan Demir'in lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar'da tamamladığı ve üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde bitirdiği bilinmekteydi. Demir, ayrıca Beşinci Boyut, Bir Demet Tiyatro, Genco, Kara Yılan, Şefkat Tepe gibi pek çok projede de yer almıştı.

Yüzündeki değişim dikkat çekti

Genç oyuncu, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemlerde tarzıyla konuşulan genç isim, yüzündeki değişimle dikkat çekti. Demir'in paylaşımlarına "Neslihan Atagül'e benzemiş resmen" yorumları geldi.

İşte Alemin Kıralı'nın Oben'inin yeni imajı...