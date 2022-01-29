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    • Alemin Kıralı'nın Oben'i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa'ya bakın...

    Alemin Kıralı'nın Oben'i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa'ya bakın...

    Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle akıllara kazınan Birsu Demir'in değişimi dudak uçuklatmıştı. Son haliyle dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Demir, dekolteli pozu ile mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 15:45
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    Alemin Kıralı'nın Oben'i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa'ya bakın...

    Bir dönemin çocuk oyuncularından olan Birsu Demir, başrollerinde Şafak Sezer ve Oya Başar'ın yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben rolüyle hafızalara kazındı.

    Yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakan Birsu Demir, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetildi.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Birsu Demir, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

    Son olarak imaj yenileyen ve kahkül modasına uyan 22 yaşındaki oyuncu, şimdilerde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    DEKOLTELİ POZUYLA GÜNDEME GELDİ

    Verdiği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Birsu Demir, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

    Birsu Demir, son olarak dekolteli pozu ile gündeme geldi. Turuncu elbisesi ile konserin yolunu tutan Demir'in o pozu, sosyal medyayı salladı.

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #1

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #2

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #3

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #4

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #5

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #6

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #7

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #8

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #9

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #10

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #11

    Alemin Kıralı nın Oben i göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yerli Dua Lipa ya bakın... #12


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