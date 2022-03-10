Alemin Kralı Ayben değişimi ve cesur hareketleriyle ses getirdi! 'Bacakları ve kalçası yerinden çıkacak'

Alemin Kralı Ayben değişimi ve cesur hareketleriyle ses getirdi! 'Bacakları ve kalçası yerinden çıkacak'

Alemin Kralı dizisinde Ayben'e hayat veren Elvin Levinler, değişimi ile gündem oldu. Ekranlardan uzak duran ve kendisini spora adayan Levinler, güzelliği ve cesur hareketleriyle ses getirdi.

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan, Süreç Film imzalı Alemin Kralı, 2 sezon sürdü ve 67. bölümde yayın hayatına son verdi.

Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Zeynep Gülmez, Ececan Gümeci, Elvin Levinler, Yağmur Ün ve Birsu Demir gibi isimleri buluşturan dizinin oldukça eğlendirici sahneleri vardı.

Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan'ın başından geçenleri ve kızlarıyla olan maceralarını konu alıyordu.

Bu kızlardan Ayben Kral'a hayat veren Elvin Levinler ise hem güzelliği hem de oyunculuğu ile beğeni topladı.

Alemin Kralı dizisinde yer aldıktan sonra ekranlardan çekilen ve evlenen Levinler, uzun bir süre dünyayı gezdi.

Seyahat yapmayı ve bu alanda yazılar yazmayı seven Levinler, koronavirüs nedeniyle buna ara vermek zorunda kaldı.

Şimdilerde tamamen farklı bir hayatı olan genç isim, sosyal medya hesabından paylaştığı yoga videoları ile dikkatleri ise üzerine çekiyor.

ELVİN LEVİNLER DEĞİŞİMİ

Türkiye’deki en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Elvin Levinler, sık sık yeni yerler görüyor ve herkesi kıskandırıyor.

Sempatik tavırları, hareketli yaşamı ve mükemmel evliliği ile beğenilen ünlü isim, açtığı Youtube hesabına ise video yüklemeyi ihmal etmiyor.

23 yaşında ekran önüne çıkan Elvin, şimdilerde bambaşka bir hayatın içerisinde ancak hayranları için sosyal medya paylaşımlarına ara vermiyor.

En son 2016 yılında İnadına Aşk dizisinde rol alan Elvin Levinler, yaşadığı değişim ve duru güzelliği sayesinde de ilgi konusu. Zaman içerisinde oldukça güzelleşen Levinler, geçtiğimiz günlerde yoga yaptığı kareleri paylaşarak herkesi şaşırtmıştı.

Londra'da bir otel odasında doğaya karşı yoga yapan Levinler, o anlarını Instagram 'hikaye' kısmından takipçileriyle paylaşıp bazı açıklamalarda bulundu.

Genç ismin hayranları ise "Bacakların ve kalçan birazdan yerinden çıkacak" tarzında çok sayıda yorum yaptı.