Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram'ını açan kapatamadı! 'Herkes yalan sensin gerçek'

Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram'ını açan kapatamadı! 'Herkes yalan sensin gerçek'

Alemin Kralı dizisinde Oben Kral karakterine hayat veren Birsu Demir, geçen zamanda tarzını yeniledi ve güzelliğine güzellik kattı. Instagram'dan yeni halini paylaşan Demir, olay oldu.

Süreç Film yapımı imzalı, 2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı dizisinde; Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez yer aldı.

Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu edinirken, komik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir ise Aslan'ın istediklerini yapan sert bir kızı canlandırıyordu.

14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen aslen Trabzonlu olan Demir, Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar'da tamamladı.

Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Birsu Demir, bugüne kadar birçok projede yer aldı.

Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Bir Demet Tiyatro, Genco, Kara Yılan, Alemin Kıralı, Şefkat Tepe, Otel Divane ve Son Çıkış gibi projelerde yer alan oyuncu, uzun süredir ekranlarda yok.

Ancak ekranlarda olmamasına rağmen takipçileriyle sosyal medya üzerinden buluşan Demir, geçen zamanda yaşadığı değişimle şaşırtıyor.

Birsu Demir'in olay olan değişimi

Makyajı, saç tarzı ve mini etekli pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncunun takipçilerinden bazıları son halini, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti.

Her karesinde hayranlarını şaşırtan oyuncunun ne zaman ekranlara döneceği bilinmiyor..

Ancak sosyal medyasını aktif kullanan Birsu Demir, ekranlardaki eksikliğini takipçilerine yaşatmıyor.

En büyük projesi Alemin Kralı olan oyuncu akıllarda hala Oben karakteriyle yer ediniyor.