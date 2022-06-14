Petrol
122.97
0.59%
Euro
18.0727
0.45%
Dolar
17.2778
0.09%
Altın
1.009
0.03%
Borsa
2498
-0.49%
Bitcoin
382.278
-10.30%
BTXN Coin
8.80
8.24%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    • Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram'ını açan kapatamadı! 'Herkes yalan sensin gerçek'

    Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram'ını açan kapatamadı! 'Herkes yalan sensin gerçek'

    Alemin Kralı dizisinde Oben Kral karakterine hayat veren Birsu Demir, geçen zamanda tarzını yeniledi ve güzelliğine güzellik kattı. Instagram'dan yeni halini paylaşan Demir, olay oldu.
    • 14.06.2022 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram'ını açan kapatamadı! 'Herkes yalan sensin gerçek'

    Süreç Film yapımı imzalı, 2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı dizisinde; Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez yer aldı.

    Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu edinirken, komik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti.

    Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir ise Aslan'ın istediklerini yapan sert bir kızı canlandırıyordu.

    14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen aslen Trabzonlu olan Demir, Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar'da tamamladı.

    Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Birsu Demir, bugüne kadar birçok projede yer aldı.

    Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Bir Demet Tiyatro, Genco, Kara Yılan, Alemin Kıralı, Şefkat Tepe, Otel Divane ve Son Çıkış gibi projelerde yer alan oyuncu, uzun süredir ekranlarda yok.

    Ancak ekranlarda olmamasına rağmen takipçileriyle sosyal medya üzerinden buluşan Demir, geçen zamanda yaşadığı değişimle şaşırtıyor.

    Birsu Demir'in olay olan değişimi

    Makyajı, saç tarzı ve mini etekli pozlarıyla dikkat çeken Birsu Demir'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

    Güzel oyuncunun takipçilerinden bazıları son halini, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti.

    Her karesinde hayranlarını şaşırtan oyuncunun ne zaman ekranlara döneceği bilinmiyor..

    Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram ını açan kapatamadı! Herkes yalan sensin gerçek #1

    Ancak sosyal medyasını aktif kullanan Birsu Demir, ekranlardaki eksikliğini takipçilerine yaşatmıyor.

    En büyük projesi Alemin Kralı olan oyuncu akıllarda hala Oben karakteriyle yer ediniyor.

    Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram ını açan kapatamadı! Herkes yalan sensin gerçek #2

    Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram ını açan kapatamadı! Herkes yalan sensin gerçek #3

    Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram ını açan kapatamadı! Herkes yalan sensin gerçek #4

    Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram ını açan kapatamadı! Herkes yalan sensin gerçek #5

    Alemin Kralı Oben açıldıkça açıldı, Instagram ını açan kapatamadı! Herkes yalan sensin gerçek #6


    İlginizi Çekebilir

    Aleyna Tilki’nin son pozu olay oldu
    Magazin

    Aleyna Tilki’nin son pozu olay oldu

    Fenomen CEO bu koine yatırım yapmaya başladı!
    ApeCoin

    Fenomen CEO bu koine yatırım yapmaya başladı!

    Sürücülerin ölümden döndüğü kazalar kamerada
    3. Sayfa

    Sürücülerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

    Görüş Bildir