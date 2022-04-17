Alemin Kralı'nın Ahsen'i sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi, ortalık yıkıldı! 'Of bu ne yakışıklılık'

Alemin Kralı'nın Ahsen'i sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi, ortalık yıkıldı! 'Of bu ne yakışıklılık'

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen rolüyle adını duyuran Yağmur Ün, aşka geldi. Sevgilisiyle havuzda verdiği sarmaş dolaş pozları Instagram'dan paylaşan Ün'ün paylaşımına, beğeni ve yağdı.

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti.

Büyük bir ilgiyle izlenen dizide evin ortanca kızı Ahsen karakterine hayat veren çocuk oyuncu Yağmur Ün, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Alemin Kralı dizisinin ardından Kırgın Çiçekler, Söz ve Kalk Gidelim gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Yağmur Ün, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ün, son zamanlarda değişimi ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

Havuzda sarmaş dolaş poz verdiler

Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlayan Yağmur Ün, doktor sevgilisiyle havuzda verdiği sarmaş dolaş pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Birçok yapımda rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ün'ün sevgilisiyle olan karelerine, beğeni ve yorum yağdı.

25 yaşındaki oyuncuya, ''Of bu ne yakışıklılık'', ''Çok mutlu olun'', ''Çok güzelsiniz'', ''Evlenme teklifi et Yağmur'a'', ''Bu kadar yakışılmaz ama'' gibi yorumlar yapıldı.