Alemin Kralı'nın Ahsen'i aşka geldi, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi! 'Biraz edep edep'

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen rolüyle akıllara kazınan Yağmur Ün, aşka geldi. Instagram'dan sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaşan Ün'e tepkiler gecikmedi.

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler, Zeynep Gülmez gibi isimleri buluşturan Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürdü ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etti.

Büyük bir ilgiyle izlenen dizide evin ortanca kızı Ahsen karakterine hayat veren çocuk oyuncu Yağmur Ün, geçen zaman içerisinde güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Alemin Kralı dizisinin ardından Kırgın Çiçekler, Söz ve Kalk Gidelim gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Yağmur Ün, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ün, son zamanlarda sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor.

Dudak dudağa poz

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Yağmur Ün, geçtiğimiz günlerde doktor sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz vermişti.

Değişimi ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ün, aşka geldi ve sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı.

25 yaşındaki oyuncunun paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken eleştiriler de gecikmedi.

Bazı takipçileri, genç oyuncuyu Ramazan'da böyle pozlar paylaştığı için ''Biraz edep edep'' diyerek eleştirdi.