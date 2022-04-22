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    • Alemin Kralı'nın Oben'i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu'ya bakın

    Alemin Kralı'nın Oben'i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu'ya bakın

    Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle akıllara kazınan Birsu Demir, değişimiyle dudak uçuklatıyor. Son haliyle Dua Lipa'ya benzetilen Demir, dekolteli pozlarıyla nefes kesiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 18:17
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    Alemin Kralı'nın Oben'i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu'ya bakın

    2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

    Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti.

    Büyük bir ilgiyle izlenen dizide babasına en yakın olan kızı Oben karakterine hayat veren çocuk oyuncu Birsu Demir, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.

    Alemin Kralı dizisinden sonra ekranlardan uzaklaşan Birsu Demir, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakıyor.

    Oben zamanlarından eser kalmayan Demir, son haliyle dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetiliyor.

    Şimdilerde güzelliğiyle kendine hayran bırakan 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Son haliyle hayrete düşürüyor

    Instagram'da 52 bini aşkın takipçisi bulunan Birsu Demir, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Geçen zaman içerisinde bambaşka bir görünüme kavuşan Demir, dekolteli pozlarıyle görenlerin aklını başından alıyor.

    Takipçileri, genç oyuncunun paylaşımlarına, ''Bu nasıl değişim?'', ''Bu kadarını beklemiyorduk'', ''Gittikçe güzelleşiyorsun'', ''Sen ne güzelmişsin'' yorumlarında bulunuyor.

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #1

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #2

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #3

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #4

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #5

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #6

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #7

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #8

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #9

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #10

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #11

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #12

    Alemin Kralı nın Oben i dekolteli paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Dua Lipa ya benzetilen Birsu ya bakın #13


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