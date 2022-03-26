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    Alemin Kralı'nın Oben'i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! 'Su gibi kadınsın Birsu'

    Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle akıllara kazınan Birsu Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Demir, mini etekli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 16:31
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    Alemin Kralı'nın Oben'i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! 'Su gibi kadınsın Birsu'

    2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş ve milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

    2 sezon süren ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Alemin Kralı dizisinin başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimler yer almıştı.

    Aslan Kral ve ailesinin hayatını konu edinen dizi, komik sahneleriyle izleyicileri gülme krizine sokmuştu.

    Dizide babasına en yakın olan kızı canlandıran ve erkek gibi olan Birsu Demir, Oben karakterine hayat vermişti.

    Oben rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde eden genç oyuncu Birsu Demir, yıllar içinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

    Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Demir, Alemin Kralı dizisinden sonra ekranlarda yer almadı.

    Son olarak imaj yenileyen ve kahkül modasına uyan 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    ''YAZI GETİRDİM''

    Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan Birsu Demir, verdiği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Güzelliğiyle adından söz ettiren Demir, göbeğini açıkta bırakan kazağı ve siyah mini eteğiyle çekildiği karesini takipçileriyle paylaştı.

    Genç oyuncunun, ''Yazı getirdim'' notunu düştüğü paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu.

    Takipçileri, ünlü ismin paylaşımına, ''Sen ne güzelmişsin'', "Bu nasıl değişim?", "Bu kadarını beklemiyorduk", "Gittikçe güzelleşiyorsun" yorumlarında bulundu.

    Alemin Kralı nın Oben i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! Su gibi kadınsın Birsu #1

    Alemin Kralı nın Oben i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! Su gibi kadınsın Birsu #2

    Alemin Kralı nın Oben i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! Su gibi kadınsın Birsu #3

    Alemin Kralı nın Oben i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! Su gibi kadınsın Birsu #4

    Alemin Kralı nın Oben i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! Su gibi kadınsın Birsu #5

    Alemin Kralı nın Oben i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! Su gibi kadınsın Birsu #6

    Alemin Kralı nın Oben i göbeğini açtı, mini eteğini üzerine çekti! Su gibi kadınsın Birsu #7


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