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Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi de baya ünlü...

Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi de baya ünlü...

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Açelya Topaloğlu, meslektaşı Kenan Acar ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Ancak ilişkinin arka planında, yakın dostunun eski sevgilisi olması yatıyor...