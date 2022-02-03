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    Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi de baya ünlü...

    Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Açelya Topaloğlu, meslektaşı Kenan Acar ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Ancak ilişkinin arka planında, yakın dostunun eski sevgilisi olması yatıyor...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 18:16
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    Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi de baya ünlü...

    Kaçak Gelinler dizisi ile adını duyuran Açelya Topaloğlu, şimdilerde Güldür Güldür Show'daki Çiçek karakteriyle izleyicilerle buluşuyor.

    Sevimli ve sempatik karakteriyle tanınan Topaloğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından mercek altında.

    Arka Sokaklar, Eve Düşen Yıldırım, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza, Sihirli Annem dizilerindeki oyunculuk performansı oldukça beğenilen Açelya Topaloğlu'nun aşk hayatı hakkındaki bir detay, sevenlerini şaşırttı.

    Başarılı oyuncnun sevgilisi, kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı.

    ESKİ DOSTUNUN AŞKIYLA BİRLİKTE

    Açelya Topaloğlu'nun sevgilisinin yakışıklı oyuncu Kenan Acar olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

    Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Meryem dizisinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü.

    Kenan Acar, daha önce meslektaşı Serenay Aktaş ile aşk yaşıyordu.

    İddiaya göre, gönlünü Açelya Topaloğlu'na kaptıran Kenan Acar, Serenay Aktaş'tan ayrılma kararı almıştı.

    Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu nun sevgilisi de baya ünlü... #1

    Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu nun sevgilisi de baya ünlü... #2

    Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu nun sevgilisi de baya ünlü... #3

    Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu nun sevgilisi de baya ünlü... #4

    Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu nun sevgilisi de baya ünlü... #5

    Alengirli bir hikaye! Güldür Güldür ün Çiçek i Açelya Topaloğlu nun sevgilisi de baya ünlü... #6


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