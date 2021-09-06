Alev Alatlı kimdir? Yazar Alev Alatlı'nın biyografisi ve kitapları

Yazar Alev Alatlı, açıklamaları ile sık sık sosyal medyada yer alan isimler arasında yer alıyor. Peki Alev Alatlı kimdir, kaç yaşında? İşte Alev Alatlı'nın biyografisi ve kitapları...

Yazar Alev Alatlı, açıklamaları ile sık sık gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medyada da çok konuşulan isimler listesinde yer alan Alev Alatlı'nın hayatına dair bilgiler merak ediliyor.

Peki Alev Alatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yazar Alev Alatlı'nın biyografsii ve kitapları...

ALEV ALATLI KİMDİR?

1944 yılında İzmir'de dünyaya gelen Alev Alatlı, liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ataşe olarak görev yaptığı Tokyo'da okumuştur.

Lisansını ODTÜ Ekonomi ile İstatistik bölümünden alan Alatlı, yüksek lisansını "Fulbright" bursu ile gittiği Vanderbilt University Ekonomi ve Ekonometri bölümünden almıştır.

Felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'de başlamıştır. İlahiyat konusunda ve düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaşmış fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye dönmüştür.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Alatlı, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalışmıştır.

California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürütmüş ve Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkarmıştır. Daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev almıştır.

Alatlı, Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırılmıştır.

2006 yılında Moskova'da, ''Aydınlanma Değil, Merhamet!'' adlı romanıyla Mikhail A. Sholokhov 100. Yıl Roman Ödülü'nü kazanmıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 10 Aralık 2012 tarihli toplantısında, yazar Alev Alatlı'ya "Fahri Doktora" unvanı verilmesine karar verilmiş; unvan, 25 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen törenle takdim edilmiştir.

19 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etmiştir.

ROMANLARI

Yaseminler Tüter Mi Hala? (Ocak 1985)

İşkenceci (Aralık 1986)

Kadere Karşı Koy A.Ş. (1995)

Or'da Kimse Var mı? dizisi

Viva La Muerte (Yaşasın ölüm) (1992)

'Nuke' Türkiye (1993)

Valla Kurda Yedirdin Beni (1993)

O.K. Musti Türkiye Tamamdır (1994)

Beyaz Türkler Küstüler (2013)

Schrödinger'in Kedisi:

Kâbus (2001)

Rüya (2001)

Gogol'un İzinde:

Aydınlanma Değil, Merhamet! (2005)

Dünya Nöbeti (2007)

Eyy Uhnem! Eyy Uhnem! (2008)

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