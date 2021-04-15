Alev Alev Bülent öldü mü? Cem Sürgit diziden ayrıldı mı? Cem Sürgit'in hayatı..

Alev Alev Bülent öldü mü? Cem Sürgit diziden ayrıldı mı? Cem Sürgit'in hayatı..

Show TV ekranlarında yayımlanan Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanında görülen ceset nedeniyle izleyiciler, 'Alev Alev Bülent öldü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Alev Alev Bülent öldü mü?

Show TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerini Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berker Güven ve Zuhal Olcay’ın paylaştığı Alev Alev dizisinin 23. bölüm fragmanında, Bülent aranmaya devam ederken bir cesedin bulunduğu görüldü.

Fragmanın yayımlanmasının ardından dizinin sıkı takipçileri, cesedin Bülent'e ait olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

'Alev Alev Bülent öldü mü? Cem Sürgit diziden çıktı mı?' sorularının yanıtları merak ediliyor.

Peki, Alev Alev Bülent öldü mü? Cem Sürgit diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

ALEV ALEV BÜLENT ÖLDÜ MÜ?

Bu akşam 23. bölümüyle ekranlara gelecek olan Alev Alev dizisinde, Bülent’in ortada olmaması geçtiğimiz haftaya damga vurmıştu. Bunun üzerine izleyiciler, 'Alev Alev Bülent nerede, öldü mü?' sorularına yanjt aramaya başladı.

Alev Alev'in 22. bölümünde Tomris geri döndü. Tomris, Atlas’ın velayeti için Bülent’i bulmaları gerektiğini ve Atlas’ı Çiçek’le büyüteceklerini söyledi.

Ancak Bülent’in ortalıkta olmaması herkesi şaşırttı. Tomris, adamlarına Bülent’i bir şekilde bulmalarını söyledi. Ancak Çiçek’in bu durumdan rahatsız olması, yakın arkadaşı Rüya’nın dikkatinden kaçmadı.

Rüya, Atlas’ın ilk konuştuğunda babasından bahsettiğini hatırladı. ve ona bir kez daha Bülent’i sordu. Atlas da babasının depodan çıkmadığını söyledi. Atlas'ın söylediği depoya giden Rüya, Bülent’in kolyesini buldu. Bu durum, Bülent’in öldüğü ihtimalini güçlendirdi.

Alev Alev 23. bölüm fragmanında da Bülent için kayıp başvurusunda bulunan Tomris’in evine polislerin geldiği görüldü. Polisler, sahil kenarında bir cesedin bulunduğunu söyledi. Bunu duyan Çiçek telaşa kapılırken, akıllara Bülent’in başına gelenleri getirdi.

Alev Alev 21. bölümünde Tomris'in evde bulunmadığı bir zamanda Bülent, Çiçek’e saldırdı. Atlas’a sahip çıktığı ve alabileceği mirasın önüne ket vurduğu için Çiçek’ten hoşlanmayan Bülent, onu boğmak üzereyken İskender Bülent'in kafasına bir sopayla vurdu.

Böylelikle Alev Alev dizisinin kötü karakterlerinden biri olan Bülent, İskender’in müdahalesi sonucu öldü. İskender'in Bülent’i öldürüp gömmesini herkesten saklayan Çiçek, gerçeklerin ortaya çıkması ihtimaliyle baş başa kaldı.

CEM SÜRGİT KİMDİR?

11 Ekim 1983 tarihinde dünyaya gelen Cem Sürgit, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini de burada tamamlayan ünlü oyuncu, Avrupa Birliği bursu ile İngiltere, Liverpool şehrinde The Yellow House’ta 1 sene boyunca hem eğitim gömüş hem de sahne almıştır.

Hafiften Tiyatrosu’nun kurucularından biri olan Sürgit, ilk profesyonel dizi oyunculuğu deneyimini 2010 yılında yayımlanan 'Türkan' isimli diziyle yaşamıştır.

Sonrasında 'Atiye' dizisinde İsmail rolü ile kamera karşısına geçen başarılı tiyatrocu, dizi ve film projelerinde yer almaya devam etmektedir. Şimdilerde Alev Alev dizisinde rol alan Sürgit, Sezin Ergene ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI