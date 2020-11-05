Alev Alev dizisi Cemre karakteri kimdir? Demet Evgar kaç yaşında, nereli?

İlk bölümüyle Show TV ekranlarına gelen yeni dizi Alev Alev seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Seyirciler, Alev Alev dizisi konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapmaya başladı.

Alev Alev' dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar (Cemre), sosyal medyada gündem oldu. Peki Demet Evgar kimdir? İşte, Demet Evgar hakkında merak edilenler...

ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Hazar Ergüçlü'nün rol aldığı sezonun iddialı yapımı Alev Alev dizisi, bu akşam ilk bölümüyle Show TV izleyicisiyle buluştu.

Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Burcu Görgün Toptaş kaleme alırken, yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.

Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan dizi, büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre, güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya, fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek'in öyküsünü anlatıyor.

ALEV ALEV CEMRE KİMDİR?

Alev Alev Cemre, dizideki 3 kadın başrolden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden kurtulmak isteyen ve bunun için savaşan Cemre'yi başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Cemre "Siz gerçeği inkâr ettikçe biz ölüyoruz. Ama ben hepinize inat yaşayacağım." sözüyle kadına şiddete dikkat çekiyor.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar 1980 yılında Manisa'da doğdu. Aslen Arnavut kökenlidir. Evgar, 1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Demet Evgar oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2001 yılında ilk TV dizisi ile ekrana geldi. 2000'li yılların başlarında ekrana çok küçük aralar veren Evgar Emret Komutanım, Bir Demet Tiyatro, 1 Kadın 1 Erkek, Vahşi Batı gibi çok başarılı yapımlarda yer aldı.

1 Kadın 1 Erkek dizisi ile izleyici kitlesinde büyük artış gören Evgar, aynı dizi ile Antalya Televizyon Ödülleri'nde En iyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Komedi dalında kendini ispat eden genç oyuncu Vatanım Sensin, Avlu gibi yapımlarla da kendini farklı alanlarda kanıtladı. Evgar, Vatanım Sensin dizisinde Kara Fatma lakabı ile anılan Fatma Seher'e hayat verdi.

Ardından Avlu dizisinin Deniz'i oldu ve milyonları ekrana kilitledi. Dizide yaşadığı talihsizlikler yüzünden cezevine giren ve burada kızının ölümüne şahit olan bir kadının değişimi gözler önüne seriliyor.

Evgar, TV ve sinemaya devam ederken tiyatroyu da hayatından çıkarmadı. Gece Mevsimi, Anna Karenina, Cimri, Sait Faik gibi tiyatro yapımlarından sahneye çıktı.

Şimdilerde de Hedda Gabler ile tiyatro sahnesinde…