Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli?

Yeni bölümüyle ekranlara gelen Alev Alev dizisinde Çiçek karakterinin görüntüsü sosyal medyaya damgasını vurdu. Yangından yanıklarla kurtulan Çiçek kimdir, kaç yaşında merak konusu oldu.

Alev Alev dizisi, güçlü kadrosuyla “kadın olmak” kavramı üzerinden herkesin hayatlarına dokunacak pek çok gündelik yaşam konularına değiniyor.

Yangın sahnesiyle heyecanlı dakikalar yaşatan Alev Alev dizisinde,Çiçek karakterinin sarnıçta çıkan yangın sonrası tanınmaz hale gelmesi, en çok konuşulanlar arasına girdi.

Oyunculuk performansı ile de beğeni toplayan Çiçek karakteri hakkında merak edilenler..

ALEV ALEV ÇİÇEK KİMDİR?

Yeni dizi Alev Alev’de Çiçek karakterini canlandıran oyuncu, Hazar Ergüçlü’dür. Hazar Ergüçlü, dizide Çiçek Görgülü karakterine hayat veriyor ve izleyicileri etkileyecek bir kadın rolü ile karşımıza çıkıyor. Çiçek, tek arzusu evlenmek, mutlu bir yuva kurmak olan güzel bir kadındır. Bu hayali onun tüm dünyasıdır. Bir yangın onun bu dünyasını tamamen değiştirecektir.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuştur. 2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

2011 yılında Kuzey Güney adlı dizide Simay Canay karakterini canlandırdı. Daha sonra Medcezir dizisinde Eylül rolü ile ekranlarda yer aldı.

Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Güzel oyuncu, Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırdı. Hazar Ergüçlü, Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun rolünü oynadı.

ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Hazar Ergüçlü'nün rol aldığı sezonun iddialı yapımı Alev Alev dizisi, ilgi görmeye devam ediyor.

Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Burcu Görgün Toptaş kaleme alırken, yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.

Dizi, büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre, güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya, fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek'in öyküsünü anlatıyor.

ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Alev Alev dizisi Le Bazar de la Charité (Alevlerin Ardından) dizisinden uyarlamadır.