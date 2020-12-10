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- Alev Alev dizisi İskender karakteri kimdir? Berker Güven kaç yaşında, nereli?
Alev Alev dizisi İskender karakteri kimdir? Berker Güven kaç yaşında, nereli?
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 17:17
Zalim İstanbul dizisinde, Nedim Karaçay karakteriyle hafızalara kazınan Berker Güven, yenir bir projeyle tekrar izleyici karşısına çıktı.
Güçlü kadrosu ve ilgi çeken konusuyla ekranlara gelen Alev Alev dizisinde İskender karakterine hayat veren Berker Güven kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ALEV ALEV İSKENDER KARAKTERİ KİMDİR?
Alev Alev dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden İskender’i canlandıran oyuncu, Berker Güven’dir. Alev Alev dizisinde yer alan İskender, ”Biz bir aileyiz. Birbirimizi sonuna kadar koruyup kollayacağız.” sözleri ile diziye bir giriş yaptı.
Bu sözleri izleyicinin üzerinde büyük etki oluşturdu. İskender, kişilik olarak, koruyan kollayan kanat geren bir izlenim bıraktı. Aile bağlarına düşkün biri olan İskender, Rüya’nın nişanlısıdır.
BERKER GÜVEN KİMDİR?
Berker Güven, 1994 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.
2014 yılından beri Craft Oyunculuk Atölyesi ekibinde yer alan Güven, 2017 yılında Yen adlı tiyatro oyununda Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Neslihan Yeldan ile beraber oynamaktadır.
2017 yılında yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı “Babam” adlı sinema filminde Arif karakterini canlandırırken Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın ile beraber oynadı.
Babam filmindeki zihinsel engelli “Arif” rolüne hazırlanmak için 1 ay boyunca Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın okuluna gitti.
İpek Bilgin ve Çağ Çalışkur’dan ders alan Berker Güven, daha sonra ABD’ye giderek Tom Cruise, Nicole Kidman, Juliette Binoche, Kristen Dunstgibi ünlü isimlerin oyuncu koçluğunu yapan Susan Batson’la çalıştı. ABD’de oyuncu koçları Robert Verlaque ve Sheila Grey’den de ders aldı.
2017 yılının Kasım ayında yönetmenliğini Taylan Biraderler yaptığı ve başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Gökçe Korel'nin oynadığı "Vatanım Sensin" dizisine Aleks rolüyle dahil oldu.
BERKER GÜVEN YER ALDIĞI PROJELER
Ödülleri :
2017 - XVII: Direklerarası Seyirci Ödülleri -Umut Veren Genç Erkek Oyuncu- (Yen)
2017 - 22. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri-Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü (Yen)
Rol aldığı Tiyatro Oyunları :
2017 - Yen : Anna Jordan - Craft Kadıköy
Filmleri ve Dizileri :
2017 - Vatanım Sensin (Aleksi) Tv Dizisi)
2017 - Babam (Arif) (Sinema Filmi)