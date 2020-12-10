Alev Alev dizisi İskender karakteri kimdir? Berker Güven kaç yaşında, nereli?

Alev Alev dizisinde 'İskender Kayabeyli'yi canlandıran Berker Güven seyirciler tarafından merak ediliyor. Oyunculuk performansıyla izleyenleri etkileyen Berker Güven hakkında bilgiler..

Zalim İstanbul dizisinde, Nedim Karaçay karakteriyle hafızalara kazınan Berker Güven, yenir bir projeyle tekrar izleyici karşısına çıktı.

Güçlü kadrosu ve ilgi çeken konusuyla ekranlara gelen Alev Alev dizisinde İskender karakterine hayat veren Berker Güven kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALEV ALEV İSKENDER KARAKTERİ KİMDİR?

Alev Alev dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden İskender’i canlandıran oyuncu, Berker Güven’dir. Alev Alev dizisinde yer alan İskender, ”Biz bir aileyiz. Birbirimizi sonuna kadar koruyup kollayacağız.” sözleri ile diziye bir giriş yaptı.

Bu sözleri izleyicinin üzerinde büyük etki oluşturdu. İskender, kişilik olarak, koruyan kollayan kanat geren bir izlenim bıraktı. Aile bağlarına düşkün biri olan İskender, Rüya’nın nişanlısıdır.

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven, 1994 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.