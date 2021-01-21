Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında? Cihangir Ceyhan dizi ve filmleri..

Show TV'de ekranlara gelen Alev Alev dizisinde Ömer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nereli?

Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Cihangir Ceyhan, Youtube'da yayınlanan internet dizisi Sıfır Bir Adana'daki Cio karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Daha sonra Çukur dizisinin kadrosuna katılan Ceyhan, Azer karakterimi canlandırdı.

Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü gibi isimlerle rol arkadaşı olan Cihangir Ceyhan, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan kimdir? İşte merak edilen bilgiler..

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermiş, dizi gereği ölerek veda etmiştir.

Cihangir Ceyhan, şu anda Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamaktadır.1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.