Alev Alev dizisi Zeyno kimdir? Sahra Şaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

‘Alev Alev’ dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Zeyno karakterine hayat veren Sahra Şaş, bu Perşembe akşamı yayınlanacak 18. bölümünde dizide yer alacak. Peki Sahra Şaş kimdir?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev'in kadrosuna iki isim dahil oldu.

Sevilen oyuncular Sahra Şaş ve Bora Cengiz bu haftadan itibaren Perşembe akşamları seyirciyle buluşacak. Sahra Şaş, Ömer'in (Cihangir Ceyhan) mahalleden eski kız arkadaşı Zeyno'ya hayat verecek.

Seyirciler yeni karakter Zeyno'ya dair bilgileri araştırıyor. Sahraş Şaş kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? soruları merak konusu oldu.

İşte Alev Alev'in Zeyno'su Sahra Şaş hakkında merak edinlenler..

ALEV ALEV ZEYNO ( SAHRA ŞAŞ) KİMDİR?

Alev Alev dizisinde Zeyno karakteri Sahra Şaş hayat verecek. Alev Alev Zeyno, Ömer’in mahallediki eski aşkı olarak diziye katıldı.

Sahra Şaş, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Kürt kökenli olan güzel yıldız oyunculuk eğitimi almıştır. Sahra Şaş, 2013 yılında rol aldığı Tatar Ramazan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Çoban Yıldızı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Aşkın Dili Yok ve Adını Kalbime Yazdım dizilerinde rol alan Sahra Şaş, Fox Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin yer aldığı Bizim Hikaye dizisinde Çiçek karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra ise dijital platformda yayınlanan Ex Aşkım dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide hayat verdiği karakterden dolayı tarzında büyük değişme gitmiştir. Bu değişikliği ile beğeni kazanan oyuncu, 2021 yılında Alev Alev dizisi ile ekranlarda olacaktır.

SAHRA ŞAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?