Alev Alev final mi yapıyor, ne zaman? Ekranlara veda ediyor..

Alev Alev final mi yapıyor, ne zaman? Ekranlara veda ediyor..

Her perşembe Show TV'de yayımlanan Alev Alev dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri, Alev Alev final mi yapıyor, ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar..

Başrollerinde Zuhal Olcay, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Berker Güven, Berkay Ateş, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Bender gibi başarılı isimlerin yer aldığı Alev Alev dizisi, bomba bir bölümle geliyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Show TV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Alev Alev dizisinin de final yapacağı iddia edildi. Bu nedenle dizinin sıkı takipçileri, Alev Alev final mi yapıyor, ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Alev Alev final mi yapıyor, ne zaman? İşte Alev Alev final tarihi...

ALEV ALEV FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ve üç kadının hikayesini anlatan Alev Alev dizisinin oyuncuları, daha final yapmadan yeni projelerle anlaşmalar yapmaya başladı.

Hal böyle olunca Alev Alev final yapacak mı sorusuna yanıt aranırken dizinin hayranlarına kötü haber geldi. Bu hafta 26. bölümü ile ekranlara gelecek olan Alev Alev dizisinin ekranlara veda tarihi belli oldu.

Yayın hayatına 2020 Kasım ayında başlayan ve yeni sezon onayı alamayan Alev Alev dizisi, 27 Mayıs Perşembe günü 28. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.