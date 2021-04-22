Her perşembe akşamı Show TV'de yayımlanan Alev Alev dizisinin 24. bölüm fragmanında Ozan karakterinin vurulduğu anlar kameralara yansıdı. İzleyiciler, Alev Alev Ozan ölecek? sorusunu gündeme taşıdı.

Her perşembe akşamı Show TV'de yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ve başrollerinde Zuhal Olcay, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Bender gibi başarılı isimlerin yer aldığı Alev Alev dizisinin 24. bölüm fragmanı, izleyicileri heyecanlandırdı.

Çelebi'nin hapse girmesinin ardından rahat bir nefes alan Cemre ve arkadaşları hayatlarına devam etmeye çalışacak. Hapse girse bile kendisini unutturmak istemeyen Çelebi, yeni bölüm fragmanından anlaşıldığı kadarıyla yeni bir plan yapıp Ozan'ın üstüne oynayacak.

Fragmanda Ozan karakterinin vurulduğunu gören izleyiciler, 'Alev Alev Ozan ölecek mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Alev Alev Ozan ölecek mi? Berkay Ateş diziden ayrılacak mı? İşte, detaylar...

ALEV ALEV OZAN ÖLECEK Mİ?

Üç kadının hikayesini anlatan ve başrollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berker Güven ve Berkay Ateş'in paylaştığı Alev Alev dizisi, bu akşam 24. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yeni bölüm tantımında, hapse giren Çelebi orada bile rahat durmazken, İskender ve Çiçek'in yakınlaşması Rüya'yı rahatsız eder. Öte yandan Ömer'in Rüya için savaşmaya karar vermesi dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Ancak Alev Alev 24. bölüm fragmanındaki bomba gelişme, Ozan'ın Cemre'ye evlenme teklifi etmeye karar vermesi olacak fakat buna izin vermeyen Çelebi, adamını yollayarak Ozan'ın önüne taş koyacak.

Tanıtımın son sahnesinde ise evine girdiği anda karşısında gördüğü manzarayla şoke olan Cemre, izleyenlerin kafasını karıştırdı. Bunun üzerine izleyiciler, 'Alev Alev Ozan'a ne olacak? Çelebi, onu öldürtecek mi?' sorularına cevap aramaya başladı.

Alev Alev yeni bölümde Ozan'a ne olacak henüz bilinmiyor ancak geçtiğimiz haftalarda, kulislerde Ozan'a hayat veren Berkay Ateş'in yapıma veda edeceği konuşulmaya başlanmıştı.

Bu nedenle Çelebi, içerde olsa bile Ozan'ı öldürmek için hamle yapabilir. Zaten Çelebi daha önce de Ozan'ın amcasını azmettirmiş ancak amacına ulaşamamıştı. Ozan karakterinin ölüp ölmeyeceği bu akşam yayımlanacak yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

BERKAY ATEŞ DİZİDEN AYRILACAK MI?

Alev Alev dizisi zaman zaman sosyal medyada adından söz ettirse de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Bir Zamanlar Çukurova, Akrep, Survivor gibi yapımlarla baş edemeyen dizinin karşısına Camdaki Kız ve Bir Zamanlar Kıbrıs da eklenince final kararı kaçınılmaz oldu.

Sezon sonunda ekranlara veda edeceği iddialarıyla gündeme gelen Alev Alev dizisindeki senaryo akışı da bunu doğrular nitelikte. Bu nedenle dizide Ozan'ı canlandıran Berkay Ateş'in 24. bölümde Alev Alev'e veda etmesi kimseyi şaşırtmayacak.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Berkay Ateş, aslen Ardahanlıdır. Tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlayan Berkay Ateş, oyunculuk kariyerine 2013 yılında ''Yarım Kalan Mucize'' isimli sinema filmi ile başlamıştır.

''Anne'' dizisinde hayat verdiği Cengiz karakteriyle adını duyuran oyuncu, ''Çukur'' dizisindeki Mahsun rolüyle kariyerinde zirve yapmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR